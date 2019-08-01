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Факты / Спорт

УЕФА оконфузился, поздравив Монако со 100-летием

УЕФА в Twitter поздравил с юбилеем Монако, отметив, что клуб празднует 100 лет со дня основания.

ФК Монако

Союз европейских футбольных ассоциаций в Twitter по ошибке поздравил со столетием футбольный клуб Монако.

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Монегаски поблагодарили УЕФА за поздравления, отметив, что столетия клуба состоится в 2024 году, а в этом году клуб отмечает 95-летие.

Монако основан в 1924 году как Спортивная ассоциация Монако по футболу и является одним из старейших клубов Франции.

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски заняли 17-е место в турнирной таблице.

К слову, УЕФА включил двух игроков Динамо в топ-50 суперталантов.

Фото: Dreamstime

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