УЕФА в Twitter поздравил с юбилеем Монако, отметив, что клуб празднует 100 лет со дня основания.

Союз европейских футбольных ассоциаций в Twitter по ошибке поздравил со столетием футбольный клуб Монако.

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Монегаски поблагодарили УЕФА за поздравления, отметив, что столетия клуба состоится в 2024 году, а в этом году клуб отмечает 95-летие.

Merci à tous pour ces pensées mais les “vrais” ans de l’AS Monaco seront fêtés en 2024 à la date où La société omnisports Association Sportive de Monaco a été fondée Maillot célébrant les 90 ans du club (1924 – 2014) https://t.co/DNp1aLSz56 pic.twitter.com/6gv9Vym5Sy — AS Monaco (@AS_Monaco) August 1, 2019

Монако основан в 1924 году как Спортивная ассоциация Монако по футболу и является одним из старейших клубов Франции.

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски заняли 17-е место в турнирной таблице.

К слову, УЕФА включил двух игроков Динамо в топ-50 суперталантов.