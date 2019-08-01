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Факты / Спорт

Заря — Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря на стадионе Славутич-Арена сыграет против черногорской Будучности в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Заря Лига Европы

Заря в четверг, 1 августа, проведет ответный матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Славутич-Арена в Запорожье сыграют против черногорской Будучности.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Виктора Скрипника. На победу Зари принимают ставки с коэффициентом 1.33. Успех бело-голубых оценивают в 9.80. Ничейный результат встречи — 5.00.

Читайте: Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря и Мариуполь узнали соперников Лига Европы: Заря уверенно победила Будучност в первом матче Заря — Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Заря — Будучност. Начало в 19:00.

ФотоFC Zorya Luhansk

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