Манчестер Юнайтед согласовал с Лестером самый дорогой трансфер защитника в истории.

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр вскоре присоединится к составу Манчестер Юнайтед.

МЮ уже согласовал детали трансфера с Лестером. Лестер захотел за Магуайра больше, чем Ливерпуль приобрел у Саутгемптона Вирджил ван Дейка за £75 млн. Лисы захотели от красных дьяволов £80 млн. Если все пройдет успешно, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории.

Читайте: Фанаты Ливерпуля жестко потроллили футболистов МЮ в Австралии

26-летний футболист должен подписать с МЮ 5-летний контракт и стать третьим летним трансфером для Юнайтед после Даниэля Джеймса и Аарона Ван-Биссакы.

Магуайр также был одной из трансферных целей другого клуба из Манчестера – Сити, но чемпионов АПЛ не устроила цена на игрока.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм на International Champions Cup.