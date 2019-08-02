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Факты / Спорт

Гарри Магуайр перейдет в МЮ и станет самым дорогим защитником мира – The Guardian

Манчестер Юнайтед согласовал с Лестером самый дорогой трансфер защитника в истории.

Гарри Магуайр

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр вскоре присоединится к составу Манчестер Юнайтед.

МЮ уже согласовал детали трансфера с Лестером. Лестер захотел за Магуайра больше, чем Ливерпуль приобрел у Саутгемптона Вирджил ван Дейка за £75 млн. Лисы захотели от красных дьяволов £80 млн. Если все пройдет успешно, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории.

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26-летний футболист должен подписать с МЮ 5-летний контракт и стать третьим летним трансфером для Юнайтед после Даниэля Джеймса и Аарона Ван-Биссакы.

Магуайр также был одной из трансферных целей другого клуба из Манчестера – Сити, но чемпионов АПЛ не устроила цена на игрока.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм на International Champions Cup.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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