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Факты / Спорт

Ливерпуль продал свою легендарную тренировочную базу Мелвуд

Ливерпуль сообщил о продаже тренировочной базы Мелвуд, которой пользовался более 60 лет.

База Ливерпуля в Мелвуде

Ливерпуль продал свою легендарную тренировочную базу Мелвуд, где команда находилась более 60 лет.

Мерсисайдцы отныне будут тренироваться на базе в Киркби, где находится академия клуба, чтобы все футболисты могли готовиться в одном месте.

Планируется, что красные переедут туда перед стартом сезона 2020/2021.

— С тяжелым сердцем мы объявляем о продаже базы Мелвуд — она занимает огромное место в истории клуба. К сожалению, Мелвуд не в состоянии реализовать амбиции клуба в качестве нового первоклассного учебного центра, – сказал исполнительный директор по операциям и финансам Ливерпуля Энди Хьюз.

Новый объект сейчас активно строится для первой команды. Часть расходов на объект будет выделено от продажи старой базы, стоимость которой оценивается в £10 млн.

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Не все фанаты Ливерпуля довольны таким решением руководства клуба. Они создали группу под названием Спасите Мелвуд и устроили акцию протеста возле базы, но их усилия оказались тщетными.

К слову, Ливерпуль на три года запретил своему фанату посещать матчи.

Фото: Liverpool FC

Источник: Liverpool FC

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