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Факты / Спорт

Megogo будет транслировать канал Setanta Sports

Видеосервис Megogo будет транслировать спортивный канал Setanta Sports.

Setanta Sports

Ирландский спортивный канал Setanta Sports получил разрешение на трансляцию в Украине.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 1 августа внес Setanta Sports в список разрешенных для ретрансляции.

Читайте: Victoria’s Secret Fashion Show 2019 отменили

Транслироваться канал будет на видеосервисе Megogo по одному из платных тарифов.

Ранее Факты ICTV писали, что компания HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения на VOD платформе фильма режиссера Александра Жовны История Лизы.

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