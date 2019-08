Во время матча второго раунда квалификации Лиги Европы между румынской Крайовой и венгерским Гонведом произошел скандальный эпизод.

Смотрите: Фанаты избили министра спорта ДР Конго за вылет сборной с КАН 2019

На 120-й минуте овертайма между футболистами команд началась потасовка. Фанаты, которые сидели на трибунах, начали бросать на поле файера и петарды, одна из которых попала в голову главного арбитра встречи Арнольда Хантера из Северной Ирландии. Судье понадобилась помощь медиков, после чего он не смог продолжить игру.

BREAKING: Here’s the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn’t… pic.twitter.com/gpW0RAzh6k

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019