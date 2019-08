ФК Арсенал объявил о подписании форварда Николя Пепе. Футболист будет играть под 19 номером.

Контракт согласован сроком на пять лет.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe

#PepeIsHere pic.twitter.com/nXJIB9XdLW

— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019