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Факты / Спорт

Арсенал провел самый дорогой трансфер в истории клуба

Лондонский ФК Арсенал оформил рекордный трансфер в своей истории, заплатив €80 млн.

Арсенал провел самый дорогой трансфер в истории клуба

ФК Арсенал объявил о подписании форварда Николя Пепе. Футболист будет играть под 19 номером.

Контракт согласован сроком на пять лет.

Читайте: Тоттенхэм оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Этот трансфер стал рекордным в их истории, по данным, которые обнародовал Transfermarkt, клуб заплатил €80 млн.

Напомним, Барселона объявила о приобретении 28-летнего француза за €120 млн.

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