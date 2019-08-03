Во втором туре Премьер-лиги Динамо Киев разгромило Львов.

Динамо Киев одержало победу над ФК Львов во втором туре Премьер-лиги, забив три мяча в ворота хозяев.

Свое преимущество динамовцы начали демонстрировать еще в начале матча. Виталий Буяльский отметился дублем, автором третьего гола стал Де Пена.

Только за первые полчаса поединка динамовцы шесть раз пробивали ворота соперника.

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На компенсированной минуте первого тайма Буяльский головой отправил мяч в ворота львовян. Через две минуты Шепелев заработал пенальти, а Буяльский его реализовал.

Уже во втором тайме Де Пена на 52 минуте довел счет до 3:0.

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Фото: fc_dynamo_kyiv