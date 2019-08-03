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Факты / Спорт

Ломаченко мечтает выйти на ринг с Мэйуэзером

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что мечтает выйти на ринг с Флойдом Мэйуэзером.

Ломаченко мечтает выйти на ринг с Мэйуэзером

Чемпион мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем бы хотел сразиться.

Читайте: Усик назвал лучшего боксера мира в супертяжах

– Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мэйуэзером, если бы все зависело только от меня. Он – непобежденный. А так, я думаю, что проще будет организовать поединок против его бойца Джервонты Дэвиса, – отметил Ломаченко.

Напомним, Мэйуэзер завершил карьеру в 2015 году, но вернулся на один победный бой против Конора Макгрегора в 2017 году.

Источник: ESPN

Фото: lomachenkovasiliy

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