Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что мечтает выйти на ринг с Флойдом Мэйуэзером.
Чемпион мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем бы хотел сразиться.
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– Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мэйуэзером, если бы все зависело только от меня. Он – непобежденный. А так, я думаю, что проще будет организовать поединок против его бойца Джервонты Дэвиса, – отметил Ломаченко.
Напомним, Мэйуэзер завершил карьеру в 2015 году, но вернулся на один победный бой против Конора Макгрегора в 2017 году.
Источник: ESPN
Фото: lomachenkovasiliy
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