Бельгийский Брюгге объявил о трансфере голкипера английского Ливерпуля Симона Миньоле.
Голкипер английского Ливерпуля Симон Миньоле стал игроком бельгийского Брюгге.
Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом сроком на 5 лет.
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За 31-летнего бельгийца Брюгге выложил мерсисайдцам €7 млн. Сумма может вырасти до €9 млн в качестве бонусов.
Princiepsakkoord: Simon Mignolet naar Club Brugge! #WelkomSimon #BigSi
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— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 4, 2019
В сезоне 2018/19 Миньоле сыграл за красных всего два матча. Предсезонную подготовку бельгиец проходил вместе с Ливерпулем.
Напомним, киевское Динамо сыграет с бельгийским Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20.
Фото: Club Brugge KV
Источник: Club Brugge