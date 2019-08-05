Бельгийский Брюгге объявил о трансфере голкипера английского Ливерпуля Симона Миньоле.

Голкипер английского Ливерпуля Симон Миньоле стал игроком бельгийского Брюгге.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом сроком на 5 лет.

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За 31-летнего бельгийца Брюгге выложил мерсисайдцам €7 млн. Сумма может вырасти до €9 млн в качестве бонусов.

Princiepsakkoord: Simon Mignolet naar Club Brugge! #WelkomSimon #BigSi MEER | https://t.co/UX4SXs3NAQ pic.twitter.com/3i3n9WGuyZ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 4, 2019

В сезоне 2018/19 Миньоле сыграл за красных всего два матча. Предсезонную подготовку бельгиец проходил вместе с Ливерпулем.

Напомним, киевское Динамо сыграет с бельгийским Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20.

Фото: Club Brugge KV

Источник: Club Brugge