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Факты / Спорт

Брюгге перед матчем с Динамо подписал футболиста Ливерпуля

Бельгийский Брюгге объявил о трансфере голкипера английского Ливерпуля Симона Миньоле.

Симон Миньоле Брюгге

Голкипер английского Ливерпуля Симон Миньоле стал игроком бельгийского Брюгге.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом сроком на 5 лет.

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За 31-летнего бельгийца Брюгге выложил мерсисайдцам €7 млн. Сумма может вырасти до €9 млн в качестве бонусов.

В сезоне 2018/19 Миньоле сыграл за красных всего два матча. Предсезонную подготовку бельгиец проходил вместе с Ливерпулем.

Напомним, киевское Динамо сыграет с бельгийским Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20.

Фото: Club Brugge KV

Источник: Club Brugge

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