Прямую трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским Брюгге и киевским Динамо покажет телеканал 2+2.

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо на выезде сыграет с бельгийским Брюгге. Матч пройдет 6 августа в Брюгге на стадионе Ян Брейдель.

Начало матча в 21:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Брюгге — Динамо на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv