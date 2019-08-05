Прямую трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским Брюгге и киевским Динамо покажет телеканал 2+2.
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо на выезде сыграет с бельгийским Брюгге. Матч пройдет 6 августа в Брюгге на стадионе Ян Брейдель.
Начало матча в 21:30.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.Читайте: Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации ЛЧ Жерсон Родригес стал игроком киевского Динамо Жеребьевка Лиги Европы: потенциальные соперники Зари и Мариуполя в плей-офф
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Брюгге — Динамо на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv