Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе английского защитника Гарри Магуайра.

Гарри Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед из Лестера.

26-летний англичанин поставил подпись под трудовым соглашением с красными дьяволами. Контракт Магуайра с МЮ рассчитан на 6 лет.

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Сумма трансфера составляет от £80 до £85 млн и может увеличиться до £90 млн за счет бонусов.

Maguire acquired Ole @HarryMaguire93 #MUFC pic.twitter.com/rky0QYafjy — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Предыдущим клубом футболиста был Лестер, за который он выступал с 2017 года. Игрок провел в составе лис 76 матчей и забил пять голов.

Напомним, МЮ обыграл Тоттенхэм Хотспур на International Champions Cup.

Источник: Manchester United

Фото: Manchester United