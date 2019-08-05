Эксклюзивным дистрибьютором телеканала Setanta Sports в Украине стала компания StarLightMedia.

Ирландский спортивный вещатель Setanta Sports станет новым и эксклюзивным домом для английской Премьер-лиги в Украине. Он начал вещание в четверг, 1 августа. Setanta эксклюзивно будет транслировать Кубок Англии, АПЛ, Кубок Английской Футбольной лиги и Шотландскую Премьер-лигу.

Планируется, что Setanta будет транслировать не менее 6 матчей АПЛ каждого тура в прямом эфире. Также будут еженедельные журналы Премьер-лиг, обзоры и превью тура.

В дополнение к прекрасному футбольному портфолио, Setanta Sports также будет иметь эксклюзивные трансляции НХЛ, НБА, Формулы 1 и UFC. Лучшие хоккеисты и баскетболисты мира будут держать в напряжении сердца болельщиков с октября по июнь во время НХЛ и НБА.

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Сейчас сообщили о включении Setanta Sports в свои пакеты провайдеры: Терра-Телеком (Киевская область) ИНФОМИР (Одесса); ЛокалНет (Киев), Бриз (Одесса); а также ОТТ сервисы (услуга доступна по всей территории Украины): Megogo; Sweet TV; Divan TV; OLL.tv; YOUTV. Каждый желающий смотреть Setanta Sports, может обратиться к своему оператору и уточнить о возможности просмотра телеканала в своей сети.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports получил разрешение на трансляцию в Украине.