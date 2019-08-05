PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

StarLightMedia стала официальным дистрибьютором Setanta Sports в Украине

Эксклюзивным дистрибьютором телеканала Setanta Sports в Украине стала компания StarLightMedia.

Setanta Sports

Ирландский спортивный вещатель Setanta Sports станет новым и эксклюзивным домом для английской Премьер-лиги в Украине. Он начал вещание в четверг, 1 августа. Setanta эксклюзивно будет транслировать Кубок Англии, АПЛ, Кубок Английской Футбольной лиги и Шотландскую Премьер-лигу.

Планируется, что Setanta будет транслировать не менее 6 матчей АПЛ каждого тура в прямом эфире. Также будут еженедельные журналы Премьер-лиг, обзоры и превью тура.

В дополнение к прекрасному футбольному портфолио, Setanta Sports также будет иметь эксклюзивные трансляции НХЛ, НБА, Формулы 1 и UFC. Лучшие хоккеисты и баскетболисты мира будут держать в напряжении сердца болельщиков с октября по июнь во время НХЛ и НБА.

Читайте: Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии

Сейчас сообщили о включении Setanta Sports в свои пакеты провайдеры: Терра-Телеком (Киевская область) ИНФОМИР (Одесса); ЛокалНет (Киев), Бриз (Одесса); а также ОТТ сервисы (услуга доступна по всей территории Украины): Megogo; Sweet TV; Divan TV; OLL.tv; YOUTV. Каждый желающий смотреть Setanta Sports, может обратиться к своему оператору и уточнить о возможности просмотра телеканала в своей сети.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports получил разрешение на трансляцию в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что известно о советнике президента Владимире Бородянском
Зеленский назначил Бородянского внештатным советником
SLM и ОПОРА продолжают кампанию за честные и свободные выборы
В Днепре выявили нелегального провайдера, транслировавшего каналы StarLightMedia
Страшный сон для фальсификаторов: МВД запустило сервис Выборы 2019
StarLightMedia и Опора начали кампанию за честные и свободные выборы
Отношение к оплатам ворованного контента у операторов P2P платежей
Изъятое оборудование и угроза заключения: как StarLight Media борется с пиратством
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка