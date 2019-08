Матч первого ирландского дивизиона между Брэй Уондерерс и Уэксфордом запомнится красивым голом с центра поля.

На 25-й минуте встречи хавбек Брей Джон Мартин подхватил мяч после рикошета от арбитра. В центральном круге заметив, что голкипер соперника немного вышел из рамы ворот, прицельно пробил по воротам. Голкипер Уэксфорда Кори Чемберс пятился назад, но мяч так и не достал.

Goal of the Season? Here’s John Martin’s outrageous effort from the centre circle in our 5-1 win over @WexfordFC on Friday night! #GreatestLeagueInTheWorld @SSEAirtricityLg pic.twitter.com/uIHqi7MKVf

— Bray Wanderers FC (@BrayWanderers) August 4, 2019