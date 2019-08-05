В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.
В церемонии приняли участие два украинских клуба — Заря Луганск и Мариуполь, которые узнали своих потенциальных соперников.
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Заря в случае прохождения болгарского ЦСКА встретится с победителем пары Люцерн (Швейцария)/Эспаньол (Испания), а Мариуполь, если окажется сильнее нидерландского АЗ Алкмара, сыграет с победителем пары Антверпен (Бельгия)/Виктория (Чехия).
Результаты жеребьевки:
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)/Судува (Литва) — Динамо Загреб (Хорватия)/Ференцварош (Венгрия)
- Црвена Звезда (Сербия)/Копенгаген (Дания) — Рига (Латвия)/ХИК (Финляндия)
- ЧФР Клуж (Румыния)/Селтик (Шотландия) — Шериф (Молдова)/АИК (Швеция)
- Арарат-Армения (Армения) / Сабутало (Грузия) — Дюделанж (Люксембург)/Калью (Эстония)
- Лудогорец (Болгария)/Нью-Сейнтс (Уэльс) — Марибор (Словения)/Русенборг (Норвегия)
- Сутьеска (Черногория)/Линфилд (Пн. Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр)/Карабах (Азербайджан)
- Слован Братислава (Словакия)/Дандолк (Ирландия) — ПАОК (Греция)/Аякс (Нидерланды)
- Астана (Казахстан)/Валетта (Мальта) — Сараево (Босния и Герцеговина)/БАТЭ (Беларусь)
- Торино (Италия)/Шахтер Солигорск (Беларусь) — Пюник (Армения)/Вулверхэмптон (Англия)
- КСУ Краевая (Румыния)/АЕК (Греция) — Спарта Прага (Чехия)/Трабзонспор (Турция)
- Легия (Польша)/Атромитос (Греция) — Мидтьюлланн (Дания)/Рейнджерс (Шотландия)
- Фейеноорд (Нидерланды)/Динамо Тбилиси (Грузия) — Норрчепинг (Швеция)/Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
- Стяуа Бухарест (Румыния)/Млада Болеслав (Чехия) — Вентспилс (Латвия)/Витория (Португалия)
- АЕК Ларнака (Кипр)/Гент (Бельгия) — Риека (Хорватия)/Абердин (Шотландия)
- Гаугесун (Норвегия)/ПСВ (Нидерланды) — Аустрия (Австрия)/Аполлон (Кипр)
- Люцерн (Швейцария)/Эспаньол (Испания) — ЦСКА София (Болгария)/Заря Луганск (Украина)
- Партизан (Сербия)/Ени Малатьяспор (Турция) — Молде (Норвегия)/Арис (Греция)
- Брондбю (Дания)/Брага (Португалия) — Тун (Швейцария)/Спартак Москва (Россия)
- Мальме (Швеция)/Зриньски (Босния и Герцеговина) — Нефтчи (Азербайджан)/Бней-Иегуда (Израиль)
- Локомотив (Болгария)/Страсбург (Франция) — Вадуц (Лихтенштейн)/Франкфурт (Германия)
- Мариуполь (Украина)/АЗ Алкмар (Нидерланды) – Антверпен (Бельгия)/Виктория (Чехия).
Первые матчи стадии плей-офф состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.
Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.
Фото: UEFA