Динамо на стадионе Ян Брейдель сыграет против бельгийского Брюгге в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20.

Динамо в четверг, 6 августа, проведет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20, в котором киевляне на стадионе Ян Брейдель в Брюгге сыграют против бельгийского Брюгге.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Филиппа Клемана. На победу Брюгге принимают ставки с коэффициентом 1.97. Успех бело-синих оценивают в 3.90. Ничейный результат встречи — 3.45.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Брюгге — Динамо. Начало в 21:30.

Фото: FC Dynamo Kyiv, Club Brugge K.V.