Трехкратный чемпион Украины по картингу Илья Замула пройдет тесты во Франции за рулем формульного болида Formula Renault 2.0.

Илья Замула является одним из самых титулованных украинских картингистов современности. Помимо трех титулов чемпиона Украины и нескольких Кубков Украины, на его счету чемпионство в немецкой DMV Kart Championship и вице-чемпионство в одной из самых престижных европейских картиновых серий – ADAC-Germany.

После этого, в 2016-м году, Илья выиграл серию Grand Classic Cup за рулем скромной восьмерки. Однако любой картингист мечтает вовсе не о кузовных гонках, а настоящих формулах.

В нашей стране класс формул вымер. Возможность соревноваться за рулем болида с открытыми колесами у вчерашнего украинского картингиста есть только за границей. И вот у Ильи Замулы такой шанс появился.

Для начала нужно попробовать свои силы на тестах – они уже запланированы для Ильи на конец августа.

Украинец сядет за руль болида Formula Renault 2.0, а сами тесты пройдут на хорошо знакомой всем фанатом Формулы-1 трассе Маньи-Кур (Circuit de Nevers Magny-Cours), принимавшей этапы “королевы автоспорта” с 1991-го по 2008-й годы.

Именно на таких формулах несколько лет проводилось сразу несколько национальных и европейских первенств. Это полностью карбоновый болид, оснащенный 2-литровым мотором с мощностью ограниченной в целях экономии 210 лошадьми.

При весе 500 кг и современной полуавтоматической КПП с переключением передач при помощи подрулевых “лепестков”, динамика Formula Renault 2.0 не уступает и даже превосходит большинство кузовных машин, включая топовую на сегодня категорию GT3. Максимальная скорость на прямых для таких формул составляет почти 250 км в час.

Если тесты Ильи проведет уверенно, у него появится возможность стартовать в отдельных этапах Ultimate Cup Series. Это европейская серия, гонки которой проходят на многих европейских трассах, включая исторически знаменитые Эшторил, Дижон, Мюджелло, Ногаро, Поль Рикар, Валенсиа и самой Маньи-Кур.

Примечательно, что драйвер-коучем украинца на этих тестах будет Ком Ледогар. Француз начинал свою карьеру с сингл-ситеров, включая аналогичную Formula Renault 2.0, однако позже переключился на гонки GT, став пару лет назад Чемпионом Blancpain GT Series Endurance Cup. Сегодня Ледогар – заводской пилот McLaren на машинах категории GT.

Источник: Formula Motorsport

Фото: Formula Motorsport