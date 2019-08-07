Мариуполь на стадионе Черноморец сыграет против нидерландского АЗ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Мариуполь в четверг, 8 августа, проведет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором азовцы на стадионе Черноморец в Одессе сыграют против нидерландского АЗ.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Арне Слота. На победу АЗ принимают ставки с коэффициентом 1.76. Успех мариупольцев оценивают в 4.90. Ничейный результат встречи — 3.55.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Мариуполь — АЗ. Начало в 20:00.

Фото: FC Mariupol