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Мариуполь — АЗ прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Мариуполь на стадионе Черноморец сыграет против нидерландского АЗ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

ФК Мариуполь

Мариуполь в четверг, 8 августа, проведет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором азовцы на стадионе Черноморец в Одессе сыграют против нидерландского АЗ.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Арне Слота. На победу АЗ принимают ставки с коэффициентом 1.76. Успех мариупольцев оценивают в 4.90. Ничейный результат встречи — 3.55.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Мариуполь — АЗ. Начало в 20:00.

ФотоFC Mariupol

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