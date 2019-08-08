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Факты / Спорт

Барселона едва обыграла Наполи в товарищеском матче

Барселона обыграла итальянский Наполи в товарищеском матче, который прошел в Майами.

Барселона обыграла Наполи

Каталонская Барселона встречалась с итальянским Наполи в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Майами на стадионе Хард Рок и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Эрнесто Вальверде.

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Счет в матче на 36-й минуте открыл хавбек блаугранас Серхио Бускетс. Через 6 минут Наполи сравнял, но не без помощи каталонцев — защитник Барсы Самуэль Умтити срезал мяч в собственные ворота после удара Хосе Кальехона. Победу каталонцам принес точный удар Ивана Ракитича на 71-й минуте встречи.

Из-за травмы лидер Барселоны Лионель Месси участия в матче не принимал.

Ранее Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Жоана Гампера.

Фото: Getty Images

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