Прямую трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и нидерландским АЗ покажет телеканал Футбол 1.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Мариуполь сыграет с нидерландским АЗ. Матч пройдет 8 августа в Одессе на стадионе Черноморец.

Начало матча в 20:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Мариуполь — АЗ на Фактах ICTV.

Фото: FC Mariupol