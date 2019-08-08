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Факты / Спорт

Салах пожертвовал $3 млн на восстановление института рака после взрыва

Футболист Ливерпуля Мохаммед Салах пожертвовал $3 млн на восстановление института рака в Каире, который пострадал от взрыва 5 августа.

Мохаммед Салах

Звезда английского Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах пожертвовал $3 млн на восстановление Национального института исследования рака в Каире, возле которого 5 августа произошел мощный взрыв.

В результате взрыва 16 человек погибли и еще 21 получила ранения.

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Причиной взрыва стало столкновение автомобиля с другими транспортными средствами на встречной полосе.

В прошлом году Салах пожертвовал €660 тыс. египетской больнице на приобретение медицинского оборудования, которое используют для лечения больных раком детей.

Ранее Салах призвал с уважением относиться к женщинам.

Источник: Liverpool Echo

Фото: Dreamstime

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