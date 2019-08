Звезда английского Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах пожертвовал $3 млн на восстановление Национального института исследования рака в Каире, возле которого 5 августа произошел мощный взрыв.

В результате взрыва 16 человек погибли и еще 21 получила ранения.

Причиной взрыва стало столкновение автомобиля с другими транспортными средствами на встречной полосе.

