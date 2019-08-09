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Факты / Спорт

Футболист не полетел на матч ЛЕ, потому что не знал, что в Армению нужно паспорт

Форвард Вулверхэмптона Адама Траоре не полетел в Ереван на матч Лиги Европы с комической причины.

Адама Траоре

Форвард Вулверхэмптона Адама Траоре пропустил матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против армянского Пюника из-за отсутствия документов.

Испанский нападающий малийский происхождения не взял с собой в аэропорт паспорт, поскольку не знал, что без ID-карты невозможно посетить страны вне Европейского союза.

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На пресс-конференции у наставника волков Нуну Эшпириту Санту спросили причину отсутствия Траоре, и тот рассказал о комической причине.

— У Траоре возникли проблемы с паспортом, поэтому он и не приехал с нами. Он не знал, что без ID-карты невозможно посетить страны вне Европейского союза. Он сыграет в следующем матче, – сказал Санту.

В Ереване Вулверхэмптон одержал разгромную победу над Пюником со счетом 4:0.

К слову, Мариуполь расписал ничью с АЗ в первом матче Лиги Европы.

Источник: The Times

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