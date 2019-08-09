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Факты / Спорт

Гол Месси в ворота Ливерпуля признали лучшим в прошлом сезоне ЛЧ

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2018/19.

Лионель Месси

УЕФА признал форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси автором лучшего гола в сезоне 2018/19 Лиги чемпионов.

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Лучшим голом стал удар аргентинца со штрафного в первом полуфинальном матче против Ливерпуля на Камп Ноу, который блаугранас выиграли со счетом 3:0. Матч состоялся 1 мая 2019.

Напомним, в ответном матче на Энфилде каталонцы потерпели разгромное поражение от Ливерпуля со счетом 4:0.

Источник: УЕФА

Фото: Getty Images

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