Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2018/19.
УЕФА признал форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси автором лучшего гола в сезоне 2018/19 Лиги чемпионов.
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Лучшим голом стал удар аргентинца со штрафного в первом полуфинальном матче против Ливерпуля на Камп Ноу, который блаугранас выиграли со счетом 3:0. Матч состоялся 1 мая 2019.
Leo Messi, mejor gol de la @ChampionsLeague 2018/19
Felicidades Leo!
#GOATOfFootball pic.twitter.com/2f2LfaNK0A
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2019
Напомним, в ответном матче на Энфилде каталонцы потерпели разгромное поражение от Ливерпуля со счетом 4:0.