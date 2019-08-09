Дисциплинарная комиссия УЕФА наказала украинского голкипера Вентспилса Константина Махновского за проявления расизма.

Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение дисквалифицировать на 10 матчей украинского голкипера Константина Махновского, который выступает за латвийский Вентспилс.

Махновский обвиняется в расистских проявлениях в матче отборочного раунда Лиги Европы против мальтийского клуба Гзира Юнайтед. Во время матча украинец оскорбил по расовому признаку сенегальского форварда соперника Амаду Самба.

В результате ссоры оба футболиста получили удаления. Самб тоже дисквалифицирован, но на два 2 матча.

Читайте: Фанаты Эвертона на краудфандинге собрали £1 тыс., чтобы сделать баннер

30-летний Махновский выступал за Оболонь, Севастополь, Десну и Олимпик.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы Вентспилс в первом матче уступил португальской Витории Гимарайнш со счетом 0:3.

К слову, в английском футболе за последние пять лет вдвое увеличилось количество проявлений расизма.

Фото: ФК Олимпик