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Манчестер Сити разгромил Вест Хэм в первом туре АПЛ

Манчестер Сити в первом туре АПЛ-2019/20 нанес разгромное поражение Вест Хэм Юнайтед.

Манчестер Сити разгромил Вест Хєм в первом туре АПЛ

Вест Хэм Юнайтед принимал Манчестер Сити в первом туре английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась разгромной победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 5:0.

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Счет в матче открыл Габриэл Жезус на 25-й минуте. Во втором тайме на 51-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество горожан, а на 75-й минуте оформил дубль. Четвертый мяч в сетку ворот молотобойцев забил Серхио Агуэро с пенальти, а точку в игре поставил тот же Стерлинг на первой компенсированной минуте, оформив таким образом хет-трик.

В следующем туре Сити примет дома Тоттенхэм, а Вест Хэм на выезде померится силами с Брайтоном.

Напомним, УЕФА объявил шорт-лист номинантов на лучшего игрока по позициям

Фото: Getty Images

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