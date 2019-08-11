PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Самый молодой чемпион Европы в истории: украинец завоевал золото по прыжкам в воду

13-летний украинский спортсмен Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Самый молодой чемпион Европы в истории: украинец завоевал золото по прыжкам в воду

13-летний украинец Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду и стал самым молодым чемпионом Европы в истории этого вида спорта. Он побил рекорд британца Тома Дэйли.

Украинец с результатом 488,85 балла опередил спортсмена из Франции Бенджамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25).

Читайте: Украинские синхронистки взяли золото на Чемпионате мира

Чемионат Европы 2019 проходил в Киеве. Золотая медаль украинца стала седьмой в общекомандном зачете. Спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали и заняли второе общекомандное место.

К слову, на командном чемпионате Европы, который проходит в польском Быдгоще, Юлия Левченко получила золотую медаль.

Фото: Ирина Калита

Источник: Tribuna

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олимпийский чемпион завершил карьеру в 26 лет ради музыки
Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала 2 золотые медали на Чемпионате Европы
Чемпион Украины по прыжкам в воду умер при загадочных обстоятельствах
Футболист Австрии U-21 получил ужасную травму на чемпионате Европы (18+)
Украинский призер Олимпийских игр завершил карьеру
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Впервые за 22 года! Мужская и женская волейбольные сборные сыграют на Евро
Германия получила право проведения Евро-2024
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка