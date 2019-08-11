13-летний украинский спортсмен Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду.

13-летний украинец Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду и стал самым молодым чемпионом Европы в истории этого вида спорта. Он побил рекорд британца Тома Дэйли.

Украинец с результатом 488,85 балла опередил спортсмена из Франции Бенджамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25).

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Чемионат Европы 2019 проходил в Киеве. Золотая медаль украинца стала седьмой в общекомандном зачете. Спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали и заняли второе общекомандное место.

К слову, на командном чемпионате Европы, который проходит в польском Быдгоще, Юлия Левченко получила золотую медаль.

Фото: Ирина Калита