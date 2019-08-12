Ливерпуль и Челси сойдутся на стадионе Водафон-Арена в Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА 2019.

В матче за Суперкубок УЕФА 2019 сойдутся Ливерпуль и Челси. Матч состоится в среду, 14 августа, на стадионе Водафон-Арена в Стамбуле.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.61. Успех аристократов оценивают в 5.90. Ничейный исход встречи в основное время — 4.10.

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси начнется в 22:00, 14 августа.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы. Ливерпуль в финале ЛЧ-2018/19 в Мадриде обыграл Тоттенхэм, а Челси в Баку в финале ЛЕ оказался сильнее Арсенала.