Александр Зинченко продемонстрировал отличную технику на тренировке Манчестер Сити.

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко поразил своими умениями на тренировке горожан.

Украинец принял верховую передачу из другой половины поля от Фернандиньо на стопу так, что мяч практически не отскочил от нее. Зинченко обработал мяч и потренировал удары головой с Жезусом.

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Пресс-служба Сити поделилась с подписчиками роликом. Фанаты горожан в комментариях рассыпались в комплиментах Александру.

Напомним, Манчестер Сити в первом туре АПЛ-2019/20 нанес разгромное поражение Вест Хэм Юнайтед.

Фото: Alex Zinchenko