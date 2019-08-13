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Динамо — Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Динамо на стадионе НСК Олимпийский сыграет против бельгийского Брюгге в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20.

Динамо Брюгге букмекеры

Динамо во вторник, 13 августа, проведет ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20, в котором киевляне на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против бельгийского Брюгге. Начало матча в 20.30.

По мнению букмекеров, фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех черно-синих оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи — 3.30.

Читайте: Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации ЛЧ Бойко стал лучшим игроком Динамо в матче с Брюгге по данным InStat Где смотреть Динамо — Брюгге

Напомним, в первом матче Динамо минимально уступило Брюгге.

ФотоClub Brugge K.V.FC Dynamo Kyiv

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