Динамо на стадионе НСК Олимпийский сыграет против бельгийского Брюгге в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20.

Динамо во вторник, 13 августа, проведет ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20, в котором киевляне на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против бельгийского Брюгге. Начало матча в 20.30.

По мнению букмекеров, фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех черно-синих оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи — 3.30.

Напомним, в первом матче Динамо минимально уступило Брюгге.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv