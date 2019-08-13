PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Французский спортсмен откусил голову живому петуху (+18)

Член французской команды по баскской пелоте Биксант Ларральд отгрыз зубами голову живому петуху.

Биксант Ларральд загрыз живого петуха

Игрок французской команды по баскской пелоте Биксант Ларральд закриз живого петуха на камеру.

Мужчина откусил голову живому петуху под крики и хохот своих товарищей во время застолья после чемпионата по пелоте, который проходил в Испании.

Видео, которое сняли его товарищи, попал к зоозащитникам. Они требуют отчислить его из команды, а также привлечь спортсмена к ответственности. Под петицией на сайте Mes Opinions уже подписалось почти 65 тыс. человек.

Во Франции за жестокое обращение с животными могут наказать штрафом в размере до €30 тыс.

Читайте: В Киеве больше не будет цирков с животными

Поддержать судебное преследование Ларральда намерен фонд Бриджит Бардо и организация Millions d’Amis.

Видео с Ларральдом и петухом можно посмотреть по этой ссылке, но предупреждаем: оно вызовет у вас негативные эмоции.

Баскский пелота – это игра с мячом, национальный баскский вид спорта. Во время игры спортсмены, вооруженные изогнутыми битами, метают в стену мячик и по очереди его отбивают.

Ранее в Днепропетровской области 60-летнюю жительницу одного из сел Софиевского района приговорили к 5 годам лишения за убийство бездомной собаки на глазах детей.

Источник: The Guardian

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Megogo будет транслировать канал Setanta Sports
Головокружительный полет экстремалов на парашютах в Карпатах
Политика политикой, а спорт никто не отменял: Зеленский показал фото из зала
Арнольду Шварценеггеру – 72! Самые интересные факты про актера
Любители кошек подвержены шизофрении – ученые
Сохранить Восход от рейдеров. Воспитанники спорткомплекса пришли к Зеленскому
Выборы в Раду: кто из спортсменов проходит в парламент
Гольф в Украине: лучшие игроки страны провели открытое занятие
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка