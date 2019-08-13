Член французской команды по баскской пелоте Биксант Ларральд отгрыз зубами голову живому петуху.

Игрок французской команды по баскской пелоте Биксант Ларральд закриз живого петуха на камеру.

Мужчина откусил голову живому петуху под крики и хохот своих товарищей во время застолья после чемпионата по пелоте, который проходил в Испании.

Видео, которое сняли его товарищи, попал к зоозащитникам. Они требуют отчислить его из команды, а также привлечь спортсмена к ответственности. Под петицией на сайте Mes Opinions уже подписалось почти 65 тыс. человек.

Во Франции за жестокое обращение с животными могут наказать штрафом в размере до €30 тыс.

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Поддержать судебное преследование Ларральда намерен фонд Бриджит Бардо и организация Millions d’Amis.

Видео с Ларральдом и петухом можно посмотреть по этой ссылке, но предупреждаем: оно вызовет у вас негативные эмоции.

Баскский пелота – это игра с мячом, национальный баскский вид спорта. Во время игры спортсмены, вооруженные изогнутыми битами, метают в стену мячик и по очереди его отбивают.

Ранее в Днепропетровской области 60-летнюю жительницу одного из сел Софиевского района приговорили к 5 годам лишения за убийство бездомной собаки на глазах детей.