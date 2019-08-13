Один из лучших центрхавов XXI века Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры футболиста.

Бывший футболист миланского Интера мадридского Реала и нидерландского Аякса Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.

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Последним клубом 35-летнего Снейдера стал катарский Аль-Гарафа, цвета которого он защищал с января 2018 года.

Wesley Sneijder has retired from professional football. What a player, what a career pic.twitter.com/2qhk7fpAEY — Goal (@goal) August 12, 2019

В составе Интера Снейдер выиграл Лигу чемпионов-2009/10 и становился победителем Клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной Нидерландов становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2004 году и бронзовым призером чемпионата мира в 2014, а на ЧМ-2010 в ЮАР стал серебряным призером Мундиаля. Всего за национальную команду провел 134 поединка.

Ранее лучший футболист ЧМ-2010 объявил о завершении карьеры.