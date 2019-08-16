Участие голкипера Ливерпуля Адриана в матче второго круга АПЛ против Саутгемптона под вопросом.

Испанский голкипер Ливерпуля Адриан получил повреждения во время празднования победы в Суперкубке УЕФА.

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Травму 32-летнему голкиперу нанес фанат одной из команд, который прорвался на поле. В итоге, у Адриана распухла лодыжка.

— Мы любим наших фанатов, без сомнений. Но если бы они могли не делать подобных вещей. Мы играли с Сити, и кто-то выбежал на поле. Норвич – то же самое. Это не смешно. Это как девушка, которая выбежала в финале Лиги чемпионов и заработала на этом. Что мы можем сделать? На самом деле в этом нет ничего смешного. Как такое вообще могло произойти? Адриан не будет делать сканирование, мы просто подождем, пока спадет отек, – сказал тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Клопп отметил, что третий и четвертый вратари Энди Лонерган и 20-летний Каоймин Келлехер тренируются, но не готовы на сто процентов. Матч против Саутгемптона запланирован на 17 августа.

Ранее травму получил основной вратарь мерсисайдцев Алиссон – он пропустил Суперкубок. Адриан сыграл в Суперкубке 120 минут и потянул пенальти от игрока Челси Абрахама.