У футболиста Базеля Рики ван Волфсвинкела обнаружили аневризму мозга.

В нидерландского форварда швейцарского Базеля Рики ван Волфсвинкела обнаружена аневризма мозга.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЛАСК 30-летний футболист получил сотрясение мозга. После этого Рики отправили на обследование, где и обнаружили аневризму.

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Теперь на футболиста ждет длительное лечение. Ожидается, что он пропустит от 6 до 12 месяцев.

Аневризма – это локальное расширение сосуда головного мозга. Вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи может произойти разрыв аневризмы, что в свою очередь может привести к летальному исходу.

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Источник: FC Basel 1893

Фото: Ricky Van Wolfswinkel