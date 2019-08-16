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Факты / Спорт

У футболиста Базеля обнаружили аневризму мозга

У футболиста Базеля Рики ван Волфсвинкела обнаружили аневризму мозга.

Рики ван Вольфсвинкел

В нидерландского форварда швейцарского Базеля Рики ван Волфсвинкела обнаружена аневризма мозга.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЛАСК 30-летний футболист получил сотрясение мозга. После этого Рики отправили на обследование, где и обнаружили аневризму.

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Теперь на футболиста ждет длительное лечение. Ожидается, что он пропустит от 6 до 12 месяцев.

Аневризма – это локальное расширение сосуда головного мозга. Вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи может произойти разрыв аневризмы, что в свою очередь может привести к летальному исходу.

Ранее в американской теннисистки Николь Гиббс обнаружили рак.

Источник: FC Basel 1893

Фото: Ricky Van Wolfswinkel

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