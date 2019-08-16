PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Свадьба Надаля пройдет в особняке, где снимали сериал Ночной администратор

Испанский теннисист Рафаэль Надаль женится на своей подругой Марией Франциска Перело после 14 лет отношений.

Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перельяь

Многократный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль и его невеста Мария Франциска Перело назвали дату и место своей свадьбы.

Событие состоится 19 октября на Мальорке в городе Пуэрто-Польенса. Местом проведения торжественной церемонии пара выбрала поместье Ла-Форталеза, где снимался сериал от BBC Ночной администратор.

Читайте: Футболист сборной Украины отгулял свадьбу в элитном ресторане Киева

Среди гостей церемонии будет немало спортсменов, в частности испанские теннисисты Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско. Свадьбу также пообещал посетить и бывший король Испании Хуан Карлос, с которым Надаль поддерживает хорошие отношения.

Известно, что невеста уже выбрала дизайн платья, но он пока держится в строгом секрете. Свадебный костюм Надаля также практически готов.

Напомним, о свадьбе Рафаэля Надаля стало известно в январе этого года.

Источник: El Pais

Фото: Maria Francisca Perelló

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Доротея Вирер отпраздновала Феррагосто в купальнике с арбузным принтом
Свитолина на втором турнире подряд уступила Кенин
Организаторы US Open обвинили в сексизме
Свитолина победила Мартинес и вышла в третий круг в Цинциннати
Ливерпуль vs Челси: чьи девушки и подруги сексапильнее (ГОЛОСОВАНИЕ)
Ястремская обыграла Возняцки в первом круге Цинциннати
Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18)
Серена Уильямс в крутом африканском фейс-арте для глянца
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка