Испанский теннисист Рафаэль Надаль женится на своей подругой Марией Франциска Перело после 14 лет отношений.

Многократный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль и его невеста Мария Франциска Перело назвали дату и место своей свадьбы.

Событие состоится 19 октября на Мальорке в городе Пуэрто-Польенса. Местом проведения торжественной церемонии пара выбрала поместье Ла-Форталеза, где снимался сериал от BBC Ночной администратор.

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Среди гостей церемонии будет немало спортсменов, в частности испанские теннисисты Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско. Свадьбу также пообещал посетить и бывший король Испании Хуан Карлос, с которым Надаль поддерживает хорошие отношения.

Известно, что невеста уже выбрала дизайн платья, но он пока держится в строгом секрете. Свадебный костюм Надаля также практически готов.

Напомним, о свадьбе Рафаэля Надаля стало известно в январе этого года.

Источник: El Pais

Фото: Maria Francisca Perelló