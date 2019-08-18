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Факты / Спорт

В бою за пояс чемпиона UFC Миочич победил Кормье

Новым чемпионом UFC в тяжелом весе стал Стипе Миочич, который поюедил Даниэля Кормье.

Стіпе Міочіч

Поединок-реванш состоялся в рамках турнира UFC 241 в американском Анахайме.

36-летний американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич в четвертом раунде нокаутировал 40-летнего Даниэля Кормье.

Для Кормье это второе поражение за всю карьеру (22 победы).

У Миочича – 19 побед и три поражения.

ЧитайтеДеревянченко договорился о бое с Альваресом

Напомним, ранее Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе, покинув рейтинг в тяжелом весе.

ИсточникUFC

Фото: Stipe Miocic

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