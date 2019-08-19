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Факты / Спорт

Перестрелка на футболе: в Гондурасе во время беспорядков на стадионе погибли люди

В столице Гондураса Тегусигальпе в результате беспорядков футбольных фанатов погибли три человека.

В Гондурасе из-за беспорядков на стадионе погибли люди

В столице Гондураса – Тегусигальпе в результате фанатских беспорядков погибли три человека и еще не менее 10 получили ранения.

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Перед матчем между командами Олимпия и Мотагуа, фанаты Олимпии начали бросать камни в автобус с футболистами соперника. В результате инцидента трое игроков Эмилио Изагирре, Роберто Морейра и Джонатан Ружье получили ранения. Их госпитализировали с ранениями лица.

Из-за инцидента матч отменили, но беспорядки на этом не прекратились. В ход пошли палки, камни, холодное и огнестрельное оружие. К тому времени около 10 тыс. фанатов уже находились на стадионе. Беспорядки перекинулись на стадион, началась давка, причиной которой также стало решение полиции применить слезоточивый газ.

— Три человека погибли, семь получили огнестрельные ранения. Один из них – мальчик. Трое раненых взрослых находятся в критическом состоянии, – заявила пресс-секретарь местной больницы Лора Шенхерр.

Мотагуа обвиняет в трагедии ультрас группировку Олимпии Ultra-Faithful Olimpia и призывает власти страны по всей строгости наказать виновных.

Напомним, в апреле фанаты туринского Ювентуса и Аякса устроили беспорядки возле стадиона Йохан Кройф Арена в Амстердаме.

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