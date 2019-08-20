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Факты / Спорт

В Бразилии пчелиный рой атаковал угловой флажок и едва не сорвал матч

Матч чемпионата Бразилии между Форталезой и Интернасьоналем оказался на грани срыва из-за пчелиного роя.

Пчелиный рой на футболе в Бразилии

Матч чемпионата Бразилии между клубами Форталеза и Интернасиональ начался с 20-минутной задержкой.

За несколько минут до стартового свистка рой пчел атаковал угловой флажок на поле. Главный арбитр матча немедленно отправил футболистов в раздевалки, а работники стадиона начали борьбу с насекомыми.

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После того, как у работников стадиона все попытки оказались тщетными, прогнать рой пытались пожарные, которые дежурили во время матча, однако струя воды не помогла избавиться от пчел.

 

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Тогда работники решили обработать место скопления пчел химикатами, а сам флажок заменили на другой. Это сработало и матч начался.

Ранее Факты ICTV писали, что Роналду снялся в странной сингапурской рекламе и рассмешил сеть.

Источник: Globo

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