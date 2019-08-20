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Факты / Спорт

От страсти до тюрьмы: чемпион UFC едва не задушил официантку стрип-клуба

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс может провести полгода за решеткой.

Джон Джонс

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в сентябре предстанет перед судом по обвинению в нападении на официантку стрип-клуба.

Инцидент произошел еще в апреле в стрип-клубе TD’s Eubanks Showclub, который находится недалеко от города Альбукерке в штате Нью-Мехико. Джонс посадил себе на колени официантку из заведения, что запрещено, а затем начал целовать и душить.

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Босс UFC Дэйна Уайт рассказал, что видел запись инцидента, и уверен, что для бойца все закончится хорошо.

Рассмотрение дела назначено на 26 сентября. Джонсу грозит полгода за решеткой и штраф до $500 или полгода условного срока.

Ранее МакГрегор ударил пожилого человека за отказ пить его виски.

ИсточникMMA Fighting

Фото: MMA Fighting

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