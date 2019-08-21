PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бекхэму грозит штраф в £41 млн за строительство стадиона в зараженном месте

Планы бывшей звезды сборной Англии Дэвида Бекхэма по строительству стадиона для своего клуба Интер Майами оказались под угрозой.

Девид Бекхэм

Планы Дэвида Бекхэма по строительству стадиона и торгового комплекса за £800 млн для своего клуба Интер Майами оказались под угрозой.

Дело в том, что часть места, где строят стадион Интера оказалась токсичной. В отчете об окружающей среде было обнаружено, что загрязнение мышьяком превышает допустимую норму более чем в два раза. Ранее на том месте находилась свалка мусоросжигательного завода, куда свозили отходы. Сейчас на этом месте находится поле для гольфа. На некоторых участках токсины находятся на поверхности не более 15 см в глубину.

Читайте: Бекхэма раскритиковали за поцелуй в губы с 7-летней дочерью

За последние несколько месяцев экологическая фирма, нанятая компанией Inter Miami, взяла более 140 образцов почвы. Кроме повышенного уровня мышьяка, было обнаружено высокое содержание бария и свинца.

Власти Майами планирует провести дополнительные исследования почвы. Если загрязнение подтвердится, клубу придется выплатить в городскую казну £41 млн для очистки почвы.

К слову, экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо может возглавить Интер Майами.

ФотоDavid Beckham

Источник: The Sun

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Бразилии пчелиный рой атаковал угловой флажок и едва не сорвал матч
Перестрелка на футболе: в Гондурасе во время беспорядков на стадионе погибли люди
В Краматорске после матча футболистам пришлось мыться в канаве
У футболиста Базеля обнаружили аневризму мозга
20-летний футболист, который проходил просмотр в МЮ, совершил самоубийство
Стали известны новые детали гибели футболиста Эмилиано Сала
Известный голландец Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры
В небе над Украиной: Тайна гибели футбольной команды Пахтакор
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка