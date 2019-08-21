Планы бывшей звезды сборной Англии Дэвида Бекхэма по строительству стадиона для своего клуба Интер Майами оказались под угрозой.

Планы Дэвида Бекхэма по строительству стадиона и торгового комплекса за £800 млн для своего клуба Интер Майами оказались под угрозой.

Дело в том, что часть места, где строят стадион Интера оказалась токсичной. В отчете об окружающей среде было обнаружено, что загрязнение мышьяком превышает допустимую норму более чем в два раза. Ранее на том месте находилась свалка мусоросжигательного завода, куда свозили отходы. Сейчас на этом месте находится поле для гольфа. На некоторых участках токсины находятся на поверхности не более 15 см в глубину.

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За последние несколько месяцев экологическая фирма, нанятая компанией Inter Miami, взяла более 140 образцов почвы. Кроме повышенного уровня мышьяка, было обнаружено высокое содержание бария и свинца.

Власти Майами планирует провести дополнительные исследования почвы. Если загрязнение подтвердится, клубу придется выплатить в городскую казну £41 млн для очистки почвы.

К слову, экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо может возглавить Интер Майами.

Фото: David Beckham