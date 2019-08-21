Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, когда покинет тренировать мерсисайдцев.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что допускает вероятность завершения карьеры через 2-3 года.
— Я понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 года все будет так же, как и сейчас. И тогда я решу, хотя все возможно. Быть может, я завершу карьеру. Так это будет или нет, я пока не знаю. Я просто говорю об этом, чтобы вы не удивились, если это произойдет, – сказал Клопп.
52-летний Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. В сезоне-2018/19 под руководством немца Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов.
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В нынешнем сезоне мерсисайдский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе шесть очков.
Ранее Факты ICTV писали, что Клопп попал что шорт-лист номинантов на премию лучшему тренеру года от ФИФА.