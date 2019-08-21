Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что допускает вероятность завершения карьеры через 2-3 года.

— Я понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 года все будет так же, как и сейчас. И тогда я решу, хотя все возможно. Быть может, я завершу карьеру. Так это будет или нет, я пока не знаю. Я просто говорю об этом, чтобы вы не удивились, если это произойдет, – сказал Клопп.