PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Наставник Ливерпуля рассказал, когда завершит карьеру

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, когда покинет тренировать мерсисайдцев.

Юрген Клопп

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что допускает вероятность завершения карьеры через 2-3 года.

— Я понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 года все будет так же, как и сейчас. И тогда я решу, хотя все возможно. Быть может, я завершу карьеру. Так это будет или нет, я пока не знаю. Я просто говорю об этом, чтобы вы не удивились, если это произойдет, – сказал Клопп.

52-летний Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. В сезоне-2018/19 под руководством немца Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов.

Читайте: Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

В нынешнем сезоне мерсисайдский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе шесть очков.

Ранее Факты ICTV писали, что Клопп попал что шорт-лист номинантов на премию лучшему тренеру года от ФИФА.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Манчестер Юнайтед не сумел удержать победу над Вулверхэмптоном
Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Фанат травмировал голкипера Ливерпуля Адриана в матче за Суперкубок
Манчестер Юнайтед представил форму, посвященную победе 110-летней давности
Ван Дейк покорил сеть фотосессией с Суперкубком УЕФА
Магическая атмосфера: как Ливерпуль отпраздновал победу в Суперкубке УЕФА с фанатами
УЕФА назвал лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА 2019
Ливерпуль – обладатель Суперкубка УЕФА 2019
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка