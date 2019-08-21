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Факты / Спорт

Ученые в Бельгии выяснили, кто сильнее – Месси или Роналду

Бельгийские ученые Левенского католического университета вывели формулу, с помощью которой определили лучшего в паре – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Роналду и Месси

Бельгийские ученые разработали формулу под сокращенным названием VAEP, которая считает не только голы и результативные передачи, но также оценивает удары, дриблинг, подкаты и прочее.

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В ходе исследования ученые взяли данные португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси в период с 2013 по 2018 годы.

— В первые сезоны результаты Роналду и Месси были почти идентичными. Но в сезоне 2015/16 Месси начал обходить своего соперника, – рассказал аспирант Том Декроос, который принимал участие в исследовании.

Средний VAEP-показатель за одну игру у Месси составил 1,21, а у Роналду – 0,61.

Отметим, что оба футболиста имеют по пять Золотых мячей.

Ранее УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшего игрока сезона.

Источник: Mirror

Фото: Getty Images

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