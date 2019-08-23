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Факты / Спорт

Выступления Украины на международных соревнованиях под угрозой

СБУ объявила о подозрении главному врачу Минспорта в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов.

СБУ будівля

В СБУ установили, что должностные лица госучреждения Укрспортобеспечения, которая находится в сфере управления Минспорта Украины, закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также задокументировано, что закупленная продукции вообще не относится к лекарственным средствам.

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В СБУ отметили, что часть препаратов, которую передали спортсменам под видом медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн грн и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее СБУ удалось остановить работу международной хакерской группировки, серверы которой находились в Одесской области.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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