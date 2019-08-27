Прямую трансляцию ответного матча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом покажет телеканал УНИАН.
В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с испанским Эспаньолом. Матч пройдет 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.
Начало матча в 20:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.Читайте: УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшего игрока сезона Динамо заменило на командном фото Хацкевича на Михайличенко Заря — Эспаньол прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, Заря потерпела поражение от Эспаньола в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20.
Фото: FC Zorya Luhansk