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Факты / Спорт

Руни вновь заподозрили в супружеской измене – жена предъявила ему ультиматум

Форвард Ди Си Юнайтед Уэйн Руни оказался в эпицентре скандала.

Уэйн Руни с женой

Американские СМИ поймали 33-летнего Уэйна Руни на рассвете в компании девушки, с которой игрок обнимался и целовался.

— Руни пришел на вечеринку в веселой компании, распивала спиртные напитки. Через некоторое время Уэйн уединился с брюнеткой, а потом они вместе покинули ночной клуб, – заявил свидетель.

Жена Руни Колин узнала об очередных гуляньях мужа из новостей и потребовала, чтобы футболист расторг контракт с Ди Си Юнайтед и немедленно вернулся в Англию.

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На следующий день Колин заметили без обручального кольца.

Руни находится в браке с Колин с 12 июня 2008 года. У пары четверо общих детей. Ранее игрока уже ловили на супружеских изменах.

Напомним, Дерби Каунти объявил о переходе Уэйна Руни в качестве играющего тренера.

Фото: Coleen Rooney

Источник: The Sun

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