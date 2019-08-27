Заря на стадионе Славутич-Арена сыграет против испанского Эспаньола в ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.
Заря в четверг, 29 августа, проведет ответный матч в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Славутич-Арена в Запорожье сыграют против каталонского Эспаньола. Начало матча в 20.00.
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Давида Гальего. На победу Эспаньола принимают ставки с коэффициентом 2.20. Успех луганчан оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи — 3.40.Читайте: В сеть слили результаты голосования за лучшего игрока года от УЕФА Шахтер разгромил Мариуполь – счет 5:1 Героям слава! Сборная Украины поздравила с Днем независимости
Напомним, Заря потерпела поражение от Эспаньола в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20.
Фото: FC Zorya Luhansk