Заря на стадионе Славутич-Арена сыграет против испанского Эспаньола в ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Заря в четверг, 29 августа, проведет ответный матч в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Славутич-Арена в Запорожье сыграют против каталонского Эспаньола. Начало матча в 20.00.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Давида Гальего. На победу Эспаньола принимают ставки с коэффициентом 2.20. Успех луганчан оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи — 3.40.

Напомним, Заря потерпела поражение от Эспаньола в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20.

Фото: FC Zorya Luhansk