Прямую трансляцию ответного матча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом покажет телеканал УНИАН.

В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с испанским Эспаньолом. Матч пройдет 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

Начало матча в 20:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, Заря потерпела поражение от Эспаньола в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20.

Фото: FC Zorya Luhansk