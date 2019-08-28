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Где смотреть Заря — Эспаньол

Прямую трансляцию ответного матча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом покажет телеканал УНИАН.

ФК Заря

В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с испанским Эспаньолом. Матч пройдет 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

Начало матча в 20:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, Заря потерпела поражение от Эспаньола в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20.

ФотоFC Zorya Luhansk

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