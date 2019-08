Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором матче Открытого чемпионата США US Open 2019.

Во втором раунде US Open Элина Свитолина победила опытную американку Винус Уильямс.

Пятая ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4.

В 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары Петерс – Ястремская.

