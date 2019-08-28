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US Open: Свитолина вышла в третий круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором матче Открытого чемпионата США US Open 2019.

Еліна Світоліна

Во втором раунде US Open Элина Свитолина победила опытную американку Винус Уильямс.

Пятая ракетка мира из Одессы обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4.

– Это был невероятный матч. На этом корте одна из лучших атмосфер в моей карьере, – отметила теннисистка.

В 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары Петерс – Ястремская.

Читайте: Свитолина с победы стартовала на US Open

Ранее Свитолина и Уильямс провели между собой три поединка. Две победы в активе украинки, один раз сильнее была американка.

Лучшим достижением 24-летней Свитолины на US Open является выход в 4-й круг в 2017 и 2018 годах. В данный момент она занимает пятое место в рейтинге WTA.

Напомним, ведущие теннисистки мира приняли участие в промокомпании от Nike накануне старта US Open.

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