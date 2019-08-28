Футбольный клуб Бери исключили из Английской футбольной Лиги 1, которая является третьим по силе дивизионом Англии.

Английская футбольная Лига (EFL) исключила ФК Бери из списка команд Футбольной Лиги.

Причиной стало то, что владелец Бери не сумевший решить свои финансовые проблемы и найти нового покупателя.

Последним шансом остаться в Лиге была заинтересованность компании C&N Sporting Risk Limited, но она отказалась от приобретения клуба.

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В Англии это первый подобный случай с 1992 года, когда с четвертого дивизиона – Английской футбольной Лиги 2 исключили футбольный клуб Мейдстоун.

Факты ICTV уже рассказывали подробно о 134-летнем ФК Бери и его финансовых проблемах.

Фото: Bury FC

Источник: EFL