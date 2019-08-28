В четверг, 29 августа, в Запорожье состоится матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором Заря сыграет с Эспаньолом.

Для луганской Зари ответный матч против Эспаньола может стать важнейшим и самым трудным на данном этапе. На кону – выход в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

Первая встреча команд на стадионе Корнелья-Эль Прат завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Подопечные Скрипника хорошо провели первый тайм, но вторая половина матча полностью была за хозяевами поля.

Для выхода в групповой этап Заря в Запорожье должна забивать минимум дважды и не пропустить в свои ворота.

Из-за травмы у Заре скорее всего не сыграет Вернидуб, но к игре должен быть готов Русин, который отбывал дисквалификацию в первом матче. В Эспаньола тоже есть кадровые проблемы: под вопросом участие в запорожском матче Итурраспе, Пьятти и Педросы.

Попугаи не очень удачно стартовали в новом розыгрыше Ла Лиги – одно поражение и одна ничья. Поэтому не исключено, что коуч команды Гальего побережет своих лидеров на следующий матч чемпионата Испании против Гранады. Именно это может сыграть на руку Зари. Однако, луганчанам не стоит надеяться на соперника, а отталкиваться от своей игры.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Давида Гальего. На победу Эспаньола принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех луганчан оценивают в 3.20. Ничейный результат встречи — 3.40.

Встреча рассудит румынская бригада арбитров во главе с рефери Раду Петреску. Ему будут ассистировать его соотечественники Раду Гингулеац и Мирча Григорю.

Перед матчем почти все игроки Звезды в соцсетях попросили болельщиков прийти на стадион Славутич-Арена и поддержать команду. На предматчевой пресс-конференции хавбек Зари Артем Громов подчеркнул, что команда готова к битве с Эспаньолом физически и морально.

— Жду от завтрашней игры только одного – это осуществление моей мечты, команды, клуба, города и всей страны. А мечта это – пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол. Мне кажется, после этого преимущество может быть на нашей стороне, – отметил Громов.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Заря — Эспаньол на Фактах ICTV.