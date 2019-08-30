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Факты / Спорт

Фанаты польской Легии едва не сожгли стадион Рейнджерс

Фанаты польской Легии устроили невероятное огненное шоу во время матча плей-офф квалификации Лиги Европы против Рейнджерс.

Фанаты Легии

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20 между шотландским Рейнджерс и польской Легией фанаты гостей устроили файер-шоу на одной из трибун стадиона Айброкс.

Польские болельщики зажгли сотни файеров, что очень напоминало пожар.

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Таким образом фанаты польского клуба выразили недовольство игрой любимой команды, проигравшей шотландцам по сумме двух матчей и не смогла выйти в групповой этап ЛЕ-2019/20.

К слову, Динамо и Александрия узнали соперников в групповом этапе Лиги Европы.

Фото: Dreamstime

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